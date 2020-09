Paura in Valsugana, lascia passare un furgone ma finisce con l'auto nella scarpata a ridosso delle acque del lago

La via sterrata è molto stretta e il conducente della vettura ha accostato per cercare di far passare il furgone. Nella manovra però l'auto è finita nella scarpata. In azione vigili del fuoco di zona e carabinieri

LEVICO. Momenti di paura in Valsugana, un'auto è finita fuori strada e la corsa è finita contro alcune rocce a ridosso del lago.

L'allerta è scattata intorno alle 19.30 di questa sera, sabato 26 settembre, in località Visintainer al lago di Levico.

Un veicolo stava percorrendo la strada vecchia che collega la località a Masetti quando si è trovata davanti un furgone.

La via sterrata è molto stretta e quindi il conducente della vettura ha accostato per cercare di far passare il furgone e poi ripartire.

Nella manovra però l'auto è finita nella scarpata a lato carreggiata e la corsa si è conclusa a poco metri dall'acqua del lago.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, vigili del fuoco di Pergine e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre i pompieri hanno avviato le operazioni per recuperare il mezzo con due pickup, due furgoncini e un'autogrù per verricellare la vettura in carreggiata.

Un'attività lunga e delicata per la difficile zona di difficile intervento. Tanta paura, ma fortunatamente le persone rimaste coinvolte nell'incidente non sembrano aver riportato ferite e non si è reso necessario l'intervento del personale sanitario.