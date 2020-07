Resta schiacciato dal trattore, un 53enne trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento

Foto d'archivio

ROMENO. Grave infortunio sul lavoro in val di Non. Un 53enne è rimasto schiacciato dal trattore.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, giovedì 2 luglio, a Malgolo, frazione di Romeno.

Il 53enne stava svolgendo alcuni lavori ma è rimasto travolto dal mezzo agricolo.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di zona e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

Da Trento si è levato in volo l'elicottero che è atterrato in val di Non.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, mentre il personale sanitario si è preso carico del ferito.

Il 53enne è stato immobilizzato e stabilizzato, quindi è stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, la ricostruzione dell'evento è affidata ai carabinieri.