Si mette alla guida con un tasso di alcol nel sangue che supera 6 volte il limite. Denunciato e l'auto sequestrata

Abbiamo intercettato Emiliano Ardigò (innamorato delle Dolomiti e della Val di Fassa) che vive a Castiglione d'Adda che insieme a C odogno e Casalpusterlengo è uno dei tre comuni focolaio del virus. Il suo racconto: '' Le uniche persone che ho incrociato mentre andavo in farmacia, che per giunta ho trovato chiusa, avevano la mascherina. Siamo frastornati. Sembra di essere in un film, eppure è la realtà”