Ubriaco fradicio si mette alla guida di un camion sbattendo più volte contro il guard-rail e rischiando diversi incidenti, 40enne denunciato

L'uomo è stato immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato, colpendo le suppellettili stradali, un incidente. Aveva un tasso di alcol nel sangue 6 volte superiore il limite consentito ad un automobilista

TIONE. Un tasso alcolemico di quasi 6 volte oltre il consentito. Questo il risultato arrivato dall'etilometro fatto su un camionista che è stato fermato nelle scorse ore mentre stava scendendo dalla Val Rendena.

Che qualcosa non andasse per il verso giusto lo avevano capito alcuni cittadini perché il mezzo pesante, nel corso del tragitto fatto verso il capoluogo, per ben due volte era andato a sbattere contro i guard-rail e altri oggetti che si trovavano lungo la strada.

Ecco allora che è stato dato l'allarme e a intervenire sono stati gli agenti della polizia delle Giudicarie che sono riusciti ad evitare il peggio fermandolo. L'uomo, un 40enne residente in Trentino, è stato fatto scendere dal camion ma a fatica riusciva a reggersi in piedi. Il test, che per un camionista deve risultare a zero per quantità di alcol nel sangue ha invece mostrato un tasso alcolemico di quasi 6 volte oltre il consentito per gli automobilisti.

L'uomo è stato immediatamente denunciato per guida in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato, colpendo le suppellettili stradali, un incidente.

Ritirata anche la patente di guida in vista della revoca che sarà disposta dal Commissariato del Governo.