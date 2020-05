Si perde in montagna e non riesce a tornare a causa di buio e neve. Paura per un 52enne

Un uomo veneto classe 1968 è stato recuperato dal Soccorso alpino sul gruppo Carega, dove calata la notte non era più riuscito a tornare a valle in autonomia. Dopo un primo tentativo di salvataggio con l'elicottero, reso impossibile dalle condizioni meteo, il soggetto è stato soccorso una volta finito il temporale