Si rovescia con il trattore, un 47enne trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara

Foto di repertorio

BORGO D'ANAUNIA. Grave incidente agricolo in val di Non. Un 47enne è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, domenica 16 agosto, a Castelfondo, frazione del Comune di Borgo d'Anaunia.

Secondo le prime ricostruzioni, un 47enne ha perso il controllo del mezzo in un tratto impervio e il trattore si è rovesciato.

Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi, ambulanza, vigili del fuoco di Castelfondo e carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

I pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, mentre da Trento si è levato in volo l'elicottero che è atterrato in val di Non.

Il personale sanitario ha prestato le cure del caso al ferito. Fortunatamente non sembra in pericolo di vita, anche se il 47enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale del capoluogo.