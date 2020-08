Sversamento carburante al lago di Pezzè, vigili del fuoco in azione per contenere la macchia oleosa

E' successo nei giorni scorsi e il carburante sarebbe uscito da una cisterna danneggiata. I vigili del fuoco stanno operando per disporre le barriere anti-inquinamento assorbenti

VIGO DI FASSA. Sono in corso in questi giorni le operazioni dei vigili del fuoco di Vigo, Soraga e Moena per riuscire a bloccare lo sversamento di carburante che ha raggiunto il lago Pezzè.

Si tratta di uno sversamento che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi durante il maltempo e, secondo una prima ricostruzione che deve essere ancora confermata, deriverebbe dalle perdite di una cisterna che si trovava a Vigo.

Il carburante è sceso per rio Vael per poi arrivare nell'Avisio e raggiungere il lago Pezzè.

I vigili del fuoco stanno operando in questi giorni per bloccare la macchia oleosa. Sono state predisposte le barriere anti-inquinamento che oltre a bloccare lo sversamento hanno anche il compito di assorbire oli ed idrocarburi.

Barriere che devono essere sostituire ogni due o tre giorni fino al completo assorbimento.