Trento, il Comune taglia le piante di via Veneto. Gilmozzi: ''Un dispiacere ma erano instabili e pericolose, saranno presto sostituite''

Il consigliere leghista si giustifica dicendo che quei soldi li ha spostati subito sulla sua azienda di noleggio sci per pagare i dipendenti. Per la stessa attività ha chiesto anche il contributo provinciale come i consiglieri Olivi e Ossanna. Contributi, questi, che però venivano elargiti sulla base di precisi requisiti, ben diversi da quello per aiutare in via immediata i cittadini con problemi di bollette e cibo da mettere in tavola. Ecco le loro spiegazioni