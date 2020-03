Trento, rapina in un negozio. Aggredito un dipendente con calci e pugni, i carabinieri bloccano il ladro

TRENTO. Ruba le scarpe e poi per guadagnarsi la fuga aggredisce con pugni e calci un dipendente che lo stava fermando. E' successo nel pomeriggio di ieri a Trento, nel negozio di Pittarello di via Brennero.

L'aggressore e ladro, un 42enne trentino con già dei precedenti, nel tentativo di rubare un paio di scarpe del valore di circa 60 euro, si è scagliato contro un dipendente, che stava cercando di fermarlo, facendolo cadere a terra.

Sul posto si sono portate diverse pattuglie dei carabinieri e l'intervento immediato dei militari ha permesso di bloccare l'uomo. Il 42enne è stato dichiarato in arresto per rapina impropria. Accompagnato dapprima presso la Caserma di via Barbacovi, è stato sottoposto alle operazioni di rito per essere tradotto presso il Carcere di Spini di Gardolo, a disposizione della magistratura.

A seguito della colluttazione, l’addetto al negozio ha riportato contusioni, giudicate guaribili dai sanitari del Santa Chiara in 2 giorni. Restituita la refurtiva