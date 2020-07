Un ragazzino precipita sul fondo di un pozzo al parco a Gorizia. I soccorritori in azione per il recupero. E' gravissimo

E' successo intorno alle 11 di oggi, mercoledì 22 luglio, al parco Coronini di Gorizia. Le operazioni sono in corso, il ragazzino non sembra rispondere alle richieste dei soccorritori

GORIZIA. Gravissimo incidente in Friuli Venezia Giulia, un ragazzino è caduto in un pozzo e sono in corso le operazioni di soccorso.

E' successo intorno alle 11 di oggi, mercoledì 22 luglio, al parco Coronini di Gorizia.

Un gruppo di ragazzi di un centro estivo si trovava nell'area verde per una visita, quando un giovanissimo è improvvisamente precipitato sul fondo del pozzo e si sarebbe gravemente ferito.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino, sembra intono ai 12 anni, si sarebbe arrampicato sopra il pozzo per cercare un indizio di una caccia al tesoro e la copertura, una rete di protezione, avrebbe ceduto.

Immediato l'allarme lanciato dagli animatori e sul posto si è immediatamente recata la macchina dei soccorsi, i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di recupero.

Pronta a entrare in azione anche l'equipe medica non appena possibile, mentre sono in fase di definizione anche la dinamica e le cause dell'incidente. Il bambino non sembra rispondere alle richieste dei soccorritori.

