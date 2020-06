Valanga sulla Marmolada, un 46enne viene trascinato per 300 metri in un canale mentre fa scialpinismo

Il 46enne di Bolzano stava scendendo da solo con gli sci d'alpinismo quando una massa di neve si è distaccata a Punta Penia. In azione elicottero e Soccorso alpino

MARMOLADA. E' stato trascinato per circa 300 metri un 46enne, il quale è rimasto coinvolto nella valanga che si è staccata sulla Marmolada nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 giugno (Qui articolo).

Il 46enne residente a Bolzano stava scendendo da solo con gli sci d'alpinismo quando una massa di neve si è distaccata in zona Punta Penia, la slavina è stata probabilmente provocata dal suo passaggio e dal rialzo termico.

Lo sportivo è stato trascinato a valle per circa 300 metri lungo un canale della parete nord, ma è sempre rimasto in superficie.

L'allarme è stato lanciato dallo stesso scialpinista intorno alle 12.30 e subito è entrata in azione la macchina dei soccorsi.

Il coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale del Soccorso alpino ha attivato l'elicottero che ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica.

Dopo le prime valutazioni e le prime cure, il 46enne è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato a bordo tramite il verricello.

Da lì è stato poi trasferito in elicottero all'ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti. Fortunatamente il 46enne sembra aver subito solo un infortunio alla caviglia.

La bonifica dell'area interessata dalla valanga ha permesso di escludere la possibilità di altre persone rimaste coinvolte o intrappolate nella neve.