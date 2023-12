Un'altra valanga in quota, travolto uno scialpinista. L'allarme lanciato da una persona al rifugio che sente le richieste di aiuto. Una persona in ospedale

Foto d'archivio

CATINACCIO. Un'altra valanga in quota e anche questa volta fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per uno scialpinista, trasportato per accertamenti all'ospedale.

Una persona è stata travolta da una valanga di piccole dimensione che si è staccata nel gruppo del Catinaccio in Val di Fassa. La massa di neve è scesa tra il rifugio Vajolet e il passo Principe, a una quota di circa 2.400 metri.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata intorno alle 12.20 di oggi, domenica 10 dicembre, da parte di una persona che si trovava al rifugio Vajolet e che, senza riuscire a capire cosa fosse successo, sentiva le grida di aiuto dello scialpinista.

L'uomo, che era da solo, era stato sepolto dalla valanga ma era riuscito in autonomia a liberarsi la parte alta del busto. Immediato l'arrivo dell'elicottero mentre in piazzola si sono preparati a intervenire gli operatori della Stazione Centro Fassa del soccorso alpino.

Una volta in quota, l'equipaggio dell'elicottero ha individuato la valanga dall'alto e lo scialpinista. Nonostante il forte vento, l'elicottero è riuscito a verricellare sul posto prima il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino e poi l'equipe sanitaria.

Lo scialpinista è stato estratto dalla neve e visitato dal personale sanitario. E' apparso in buone condizioni di salute, quindi è stato recuperato a bordo dell'elicottero e trasferito all'ospedale di Cavalese per accertamenti e approfondimenti. Non è stato necessario l'intervento del gruppo tecnico dei cinofili, preallertati nel caso si fosse trattato di un incidente in valanga più grave.

E' la seconda valanga che coinvolge scialpinisti in quota. Un altro allarme era scattato sul Pordoi (Qui articolo). Lì una persona è stata travolta da una valanga con un centinaio di metri di fronte e trascinato a valle per circa 300 metri. E' uscito, con l'aiuto dell'amico, illeso. L’evento è stato comunicato alla Centrale unica di emergenza da una guida alpina, che ha confermato come non fosse necessaria l’attivazione della macchina dei soccorsi.

Le autorità raccomandano di consultare il bollettino valanghe Euregio - emesso dalla Protezione civile, Servizio prevenzione rischi e Cue - prima di programmare le uscite in quota. In questo periodo il pericolo è moderato, di grado 2. Gli accumuli di neve ventata nuovi e meno recenti sono instabili soprattutto sui pendii esposti da nord ovest a nord sino a sud est al di sopra del limite del bosco. Nelle regioni con tanta neve i punti pericolosi sono più numerosi. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste.

Soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve come per esempio all'ingresso di conche e canaloni, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi soprattutto con un forte sovraccarico. Ciò sui pendii molto ripidi al di sopra dei 2.400 metri circa. Le valanghe possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. Sui pendii erbosi ripidi, sono possibili valanghe per scivolamento di neve di dimensioni medio-piccole. Questo soprattutto nelle aree con tanta neve.