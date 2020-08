VIDEO e FOTO. Maltempo, smottamenti e case allagate. Un mezzo dei vigili del fuoco trascinato dalla colata di fango

E' incredibile che nonostante sia iper controllato Papillon è stato ugualmente fatto avvicinare a Malga Agnellezza dove ha compiuto delle predazioni. Ma se la Provincia volesse abbassare il livello di ''scontro'' con le attività zootecniche potrebbe farlo.- Ecco la proposta dell'ex assessore competente: ''Si crei un'applicazione per i malgari come esiste per gli agricoltori con Meteotrentino. Servono poi, informazioni, strumenti (radiocollari e trappole tubo) e mitigare il rischio. Purtroppo non si sta facendo niente di niente''