Aggredì l’ex compagna cospargendola con liquido infiammabile, l’aggressore patteggia 5 anni per tentato omicidio

La donna, di 47 anni residente a Mezzolombardo aveva prima provato a barricarsi in casa poi era stata costretta a difendersi riuscendo a ferire il suo aggressore. Ora l’ex compagno ha patteggiato a 5 anni per tentato omicidio

MEZZOLOMBARDO. I fatti risalgono allo scorso 29 maggio 2020 quando il 37enne Flavio Valentini aveva aggredito con violenza l’ex compagna arrivando addirittura a gettarle addosso del liquido infiammabile, forse benzina.

L’ex compagna, di 47 anni residente a Mezzolombardo aveva prima provato a barricarsi in casa, poi era stata costretta a difendersi riuscendo a ferire il suo aggressore con un coltello riuscendo infine a chiedere aiuto.

A dare l’allarme era stata una vicina di casa che aveva assistito dalla sua abitazione all’aggressione. Sul posto erano immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i sanitari che si erano occupati dei due feriti. Entrambi erano stati ricoverati in ospedale.

Dopo il processo è arrivata la sentenza che ha visto Valentini patteggiare a 5 anni di reclusione per tentato omicidio, senza aggravanti, ma con la conferma del reato di lesioni. Caduta invece l’accusa di maltrattamenti.

Nel frattempo il 37enne ha anche versato un indennizzo per risarcire economicamente la vittima dell’aggressione, un fattore quest’ultimo che ha garantito all’imputato uno sconto della pena.

Sul caso era intervenuta anche l’assessora provinciale Stefania Segnana: “Un altro triste episodio di violenza qui in Trentino ai danni di una donna a cui desidero manifestare la mia solidarietà. Un fatto di cronaca molto grave in quanto sembra che la brutalità dell’aggressione, ancora al vaglio degli inquirenti, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, violenze ‘domestiche’ a cui non possiamo e non vogliamo abituarci. Per questo è importante lavorare ancora sul fronte culturale e dare continuità ai servizi pubblici esistenti”.