Cadono calcinacci nella succursale del Liceo Filzi, il preside: "Già da domani riapre un piano"

Il distaccamento di parte dell'intonaco dal solaio è avvenuto ieri mattina in un corridoio dell'edificio ex Orsi (nell'ala utilizzata dalle scuole medie) ed ha portato in via precauzionale al trasferimento temporaneo di 10 classi del Liceo di scienze umane nelle aule libere della sede centrale

ROVERETO. E' successo ieri mattina: in via Tommaseo, nella succursale del Liceo Fabio Filzi, si sono staccati alcuni calcinacci dal soffitto in uno dei corridoi della struttura, nell'ala utilizzata dalle scuole medie. Per fortuna nessuno tra personale e studenti stava transitando nella zona al momento del cedimento, ma l'intero edificio è stato comunque chiuso in via precauzionale per permettere ai tecnici di effettuare gli accertamenti del caso.

"Dai primi sopralluoghi - spiega il preside del Filzi Giuseppe Santoli - è emerso che il primo piano dello stabile può tranquillamente riaprire già da domani, vista la presenza di una rete metallica di rinforzo elettrosaldata inserita qualche anno fa, dopo un evento simile a quanto accaduto ieri. Noi al momento abbiamo 19 classi alla succursale e 17 nella sede centrale. Visto che la didattica si svolge in presenza solo al 50%, oggi abbiamo potuto utilizzare gli spazi liberi per gli studenti 'spostati' da una sede all'altra. Questa mattina però siamo al lavoro proprio per organizzare il ritorno in succursale di 8 delle 10 classi interessate a partire già da domani.

Il resto della stabile rimarrà invece ancora chiuso, in via puramente precauzionale, per permettere ulteriori accertamenti che porteranno eventualmente all'inserimento della rete di rinforzo anche al piano terra ed al secondo piano.