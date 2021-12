Controlli anticovid, in pizzeria senza green pass e mascherina: 5 persone nei guai. Irregolarità anche in un'azienda

BOLZANO. In pizzeria senza mascherina e senza green pass oppure in azienda al lavoro sprovvisto di certificazione. Non si fermano i controlli portati avanti dai carabinieri in Alto Adige per il rispetto delle norme anticovid.

Ad Aldino, i carabinieri della locale stazione, sono andati a ispezionare una pizzeria. Qui hanno trovato sia il titolare che una dipendente senza alcuna protezione delle vie respiratorie. Entrambi sono stati sanzionati.

Nella stessa pizzeria i militari hanno trovato anche tre giovani avventori, due maschi e una femmina di 23/24 anni, senza l’obbligatoria certificazione verde rafforzata. Sanzione anche per loro.

Nel frattempo a Ora, sempre i carabinieri, hanno ispezionato gli uffici di un’azienda presente nella zona industriale. Qui un giovane 22enne, dipendente dell’azienda, era al lavoro privo dell’obbligatoria certificazione verde.

Al momento è al vaglio dei militari di Ora la posizione del datore di lavoro poiché stanno valutando la vigenza e validità della delega del controllo sui lavoratori subordinati, possibilità che il decreto-legge sui “green-pass” permette ai datori di lavoro.