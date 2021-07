Coronavirus, 4 contagi ad Arco e 3 guariti a Trento. Raggiunte le 45 mila guarigioni in Trentino

Trovati 26 positivi, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono state registrate 11 guarigioni. C'è 1 persona ricoverata in terapia intensiva, 2 pazienti totali in ospedale

TRENTO. Sono 46.556 casi e 1.428 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 45.000 i guariti da inizio emergenza e 128 gli attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, ma c'è un paziente in più ricoverato in ospedale: due le persone di cui 1 si trova in terapia intensiva (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 518.639 le dosi somministrate in Trentino di cui 208.505 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.618, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 87.927 dosi e 100.786 dosi tra 60-69 anni.

Sono stati trovati 26 positivi e nel dettaglio 4 casi sono stati registrati a Arco; poi 3 contagiati a Trento. Si aggiungono 2 positivi a Nago-Torbole. E 1 positivo a Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Castel Ivano, Ledro, Brentonico, Terre d'Adige, Malè, Pomarolo, Dimaro Folgarida, Giustino e Bieno.

Sono 38 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid si è saliti a 128 casi: 14 infezioni a Riva del Garda e 11 contagiati a Trento, 10 casi ad Arco e 7 positivi a Dro, 6 positivi a Rovereto e Castel Ivano.

Si aggiungono 5 infetti a Ledro e Tenno; 4 positivi a Borgo Valsugana e Ton; 3 casi a Nago-Torbole, Dimaro Folgarida e Terzolas; 2 contagi a Brentonico, Pomarolo, Storo, Scurelle, Castelnuovo e Ospedaletto. E ancora 1 caso a Pergine Valsugana, Terre d'Adige, Malè, Giustino, Bieno, Cles, Mori, Predaia, Cavalese, Civezzano, Vallelaghi, Villa Lagarina, Pinzolo, Grigno, Madruzzo, Comano Terme, Novella, Drena e Samone.

Sono invece 11 le persone che hanno superato Covid: 3 guarigioni a Trento, 2 ad Arco e 1 guarito a Riva del Garda, Lavis, Mezzolombardo, Ville d'Anaunia e Avio.