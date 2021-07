Coronavirus in Trentino, 26 positivi e 1 paziente in più in ospedale. Casi tra gli over 70: ''Rilanciamo l’appello a vaccinarsi''

Sono stati analizzati 1.959 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrate 11 guarigioni. Negli ultimi 3 giorni sono stati individuati 106 positivi