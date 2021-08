Coronavirus in Trentino, 2 pazienti in più ricoverati in ospedale. Trovati 33 positivi nelle ultime 24 ore

Sono stati analizzati 2.726 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 16 persone in ospedale, 1 paziente in terapia intensiva. Sono stati somministrati 619.714 vaccini