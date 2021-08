Coronavirus in Trentino, 44 positivi e peggiora la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 3.523 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 13 casi tra under 19 e 4 positivi tra gli over 60. Ci sono 30 persone in ospedale

TRENTO. Sono stati trovati 44 nuovi positivi, mentre salgono a 30 le persone ricoverate in ospedale. Fortunatamente un altro giorno senza morti legati all'epidemia. Questo il report di martedì 24 agosto per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 3.523 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 9 positivi dall'analisi di 562 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), gli altri 35 casi sono stati trovati a fronte di 2.961 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,2%. Sono state poi confermate 5 positività riscontrate negli scorsi giorni mediante i test rapidi.

Tra i nuovi positivi: 1 caso tra 0-2 anni; 1 caso tra 3-5 anni; 4 casi tra 6-10 anni; 2 casi tra 11-13 anni e 5 casi tra 14-19 anni; 2 casi tra 60-69 anni e altri 2 casi tra gli over 80. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 ricoveri e 1 dimissione: sale a 30 il numero delle persone in ospedale, nessun paziente si trova in rianimazione. Il totale delle vittime è di 1.430 decessi da inizio emergenza.

Non sono ancora stati forniti da Pat e Apss il dato della campagna vaccinale. "Appena disponibili - la nota di piazza Dante - saranno forniti i dati aggiornati sul numero delle vaccinazioni effettuate nelle ultime 24 ore". A ieri sono 658.796 le dosi somministrate in Trentino di cui 290.829 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 67.363, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 90.666 dosi e 107.045 dosi tra 60-69 anni.

Hanno trascorso la notte tranquilli i 276 ragazzi e ragazze ospitati nella Colonia marina Aerat di Cesenatico. Come noto domenica scorsa è stato scoperto un focolaio Covid nella struttura di proprietà della Provincia di Trento: tutti gli ospiti e gli operatori sono stati sottoposti a tampone, al termine dell’indagine sanitaria sono risultate positive 36 persone provenienti dal Trentino, di cui 33 ragazzi e 3 operatori dei 38 che compongono lo staff. Fra chi è risultato positivo solo 8 stamattina manifestano sintomi leggeri, mentre gli altri sono asintomatici (Qui articolo).