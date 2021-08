Focolaio trentino in colonia a Cesenatico, 33 ragazzi e 3 operatori positivi al Covid. Ferro: "Faranno la quarantena lì per non portare il contagio a casa"

Sono 36 i positivi totali registrati in colonia a Cesenatico. L'Apss, in accordo con i colleghi dell'Emilia Romagna, ha deciso di tenere i ragazzi della colonia confinati sul posto al fine di non portare il contagio nelle case