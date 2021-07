Coronavirus in Trentino, cresce ancora il contagio: 54 nuovi positivi. L'appello a vaccinarsi: ''Occorre proteggersi dal virus''

Sono stati analizzati 2.078 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrate 5 guarigioni. Un paziente è guarito e ci sono 3 persone in ospedale, nessuno in terapia intensiva

TRENTO. Un altro giorno senza decessi, il diciottesimo consecutivo, ma sono stati registrati 54 nuovi positivi. Ci sono 5 guarigioni. Sono 3 i pazienti in ospedale. Questo il report di venerdì 23 luglio per quanto riguarda l'emergenza Covid. Sono stati analizzati 2.078 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 28 positivi dall'analisi di 729 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), gli altri 26 casi sono stati trovati a fronte di 1.349 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 2,6%. C'è poi 1 positività a conferma di quella intercettata dai test antigenici degli scorsi giorni.

Tra i nuovi positivi: 1 bambino tra 0-2 anni, 4 casi tra 6-10 anni, 8 casi tra 11-13 anni e 11 casi tra 14-19 anni; 4 casi tra 60-69 anni e nessun caso nella fascia over 70.

"Il fronte dei contagi - commenta la Pat - non accenna a risolversi e oggi si contano altri 54 nuovi positivi. L’appello delle autorità sanitarie ai cittadini trentini affinché prenotino la vaccinazione viene ogni giorno rinnovato: stamani le somministrazioni sono arrivate a quota 539.340 ma ci sono ancora ampi margini scoperti tra le classi di età più giovani. Occorre proteggersi dal virus per evitare di ammalarsi o per minimizzare gli impatti qualora insorgesse l’infezione"

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia. Un paziente è stato dimesso e ci sono 3 persone in ospedale, nessuno in terapia intensiva.

Fronte campagna vaccinazione. Sono 539.340 le dosi somministrate in Trentino di cui 221.798 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.763, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 88.547 dosi e 102.233 dosi tra 60-69 anni.