Coronavirus, come funzionerà il pass per spostarsi tra Regioni di colore diverso, che dovrebbe valere anche per eventi sportivi e culturali

TRENTO. La situazione epidemiologica è migliorata in tutta Italia e l'ultimo report dell'Istituto superiore di sanità ha convinto il premier Mario Draghi a definire un cronoprogramma di riaperture e anticipare l'allentamento delle misure contrastare Covid. Ritorna la zona gialla, classificazione eliminate nelle ultime settimane. anche se la colorazione è un po' rafforzata rispetto alle regole prima dell'ultimo Dpcm.

Ci sono 10 Regioni, la Provincia di Trento e quella di Bolzano che potenzialmente hanno dati da zona gialla, mentre l'ultimo report di Roma ha evidenziato un graduale miglioramento: solo valle d'Aosta, Sardegna e Puglia sono in zona rossa.

La novità è la riapertura della mobilità tra Regioni e Province autonome di colore giallo. Non solo, ci si potrà spostare anche in quelle arancioni o rosse in aggiunta a motivi di "lavoro, salute e necessità" ma servirà un pass, utile anche per partecipare a eventi e manifestazioni. Una specie di anticipazione del passaporto vaccinale che l'Unione europea intende implementare tra giugno e luglio.

Ma come dovrebbe funzionare questo pass? Un certificato che dimostri di essersi vaccinati, di avere un esito negativo al tampone nelle ultime 48 ore o di aver contratto Covid e di essere guariti da meno di sei mesi (attestato da certificato medico). Questa attestazione dovrebbe valere per gli italiani ma anche per chi arriva dall'estero. In questo modo si potrebbe andare in vacanza e viaggiare per turismo, anche in quelle zone identificate come a moderato rischio di contagio.

Ancora da chiarire da chi sarà rilasciato questo pass. In queste ore il Comitato tecnico scientifico si riunirà per studiare il funzionamento.