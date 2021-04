Coronavirus in Alto Adige, 134 positivi e 3 morti. Ci sono 3.413 persone in isolamento. Calano i dati in terapia intensiva

BOLZANO. Sono stati trovati 134 nuovi positivi e comunicati 3 decessi nelle ultime 24 ore. Questo il bollettino di oggi, venerdì 2 aprile, sul fronte dell'emergenza Covid in Alto Adige.

Sono 134 i contagi identificati a fronte di 11.395 tamponi per un rapporto contagi/tamponi che si attesta all'1,2%. Un dato che si divide tra 81 positivi ai 1.085 tamponi molecolari (7,5%) e 53 casi con 10.310 test antigenici (0,5%).

Sono stati comunicati altri 3 morti, il bilancio è di 841 vittime da ottobre, il totale è di 1.133 decessi da inizio epidemia. Sono 45.727 le persone che hanno contratto il coronavirus da marzo, accertate con tampone molecolare; 24.546 le infezioni riscontrate tramite test antigenico.

Ci sono 72 persone ricoverate nei normali reparti ospedalieri, 70 nelle strutture private convenzionate e 100 pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Sono 23 i cittadini che ricorrono alle cure della terapia intensiva, di cui 18 classificati Covid e 1 paziente in rianimazione all'estero. Attualmente invece sono 3.413 le persone in quarantena. A livello provinciale a oggi sono stati effettuati in totale 531.573 tamponi molecolari su 205.354 persone; 1.144.069 invece i test antigenici eseguiti nel corso della seconda ondata.

L'Alto Adige per l'Ecdc è ancora "rosso scuro" per l'incidenza dei casi. Confermata questa colorazione anche per il Trentino (Qui articolo).

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (01 aprile): 1.085

Nuovi casi testati positivi da PCR: 81

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 45.727

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 531.573

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 205.354 (+249)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.144.069

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 24.546

Test antigenici eseguiti ieri: 10.310

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 53

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 72

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA): 70

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 100 (75 a Colle Isarco e 25 a Sarnes)

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 23 (di cui 18 classificati ICU-Covid, inoltre 1 paziente Covid-19 ricoverati in reparto di terapia intensiva all'estero)

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.133 (+3)

Persone in quarantene/isolamento domiciliare: 3.413

Persone che hanno concluso la quarantena e l'isolamento domiciliare: 125.263

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento 128.676

Guariti totali: 67.540 (+147)

Collaboratori/collaboratrici dell'Azienda sanitaria positivi al test: 2.013, di questi 1.618 guariti. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: 58, di questi 44 guariti (al 17.03.2021)