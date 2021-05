Coronavirus in Trentino, 17 positivi e 1 morto. Non sono stati registrati casi tra over 70 e over 80: ''La vaccinazione funziona''

Sono stati analizzati 452 tamponi tra molecolari e antigenici. Oggi 1 caso tra over 60 e 5 contagi tra giovani e ragazzi in età scolare. Sono 77 le classi in isolamento. Registrate 17 guarigioni