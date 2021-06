Coronavirus in Trentino, 2 nuovi positivi a Romeno mentre Vallelaghi azzera i contagi e sono 87 i Comuni Covid-free

TRENTO. Sono 46.147 casi e 1.423 decessi in Trentino per l'emergenza coronavirus da inizio epidemia, sono 44.326 i guariti da inizio emergenza e 398 gli attuali positivi. Non sono stati comunicati decessi nelle ultime 24 ore.

Sono 21 le persone che ricorrono alle cure del sistema ospedaliero di cui 5 pazienti sono in terapia intensiva e 6 in alta intensità. Sono stati trovati 5 positivi dall'analisi di 841 tamponi molecolari, gli altri 15 contagi sono stati invece individuati tramite 1.267 test antigenici. Complessivamente 20 positivi dall'analisi di 2.108 test. Sono state registrate 33 guarigioni (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 311.285 le dosi somministrate in Trentino di cui 88.434 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 64.166 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 66.195 dosi e 62.611 dosi tra i 60-69 anni.

Il pannello di monitoraggio provinciale riporta i casi accertati con tampone molecolare e antigenico nelle ultime 24 ore: 20 i positivi.

Nel dettaglio. A Trento (39 attuali positivi) sono stati trovati 3 casi, mentre sono 2 i positivi identificati a Pergine Valsugana (12 attuali positivi) e Romeno (3 attuali positivi).

E 1 positivo a Rovereto (13 attuali positivi), Lavis (3 attuali positivi), Predaia (10 attuali positivi), Sella Giudicarie (2 attuali positivi), San Giovanni di Fassa (14 attuali positivi), Cavedine (6 attuali positivi), Madruzzo (3 attuali positivi), Aldeno (2 attuali positivi), Altavalle (11 attuali positivi) e Pomarolo (2 attuali positivi).

Sono 87 i Comuni Covid-free in Trentino e il dato dei casi attivi sul territorio si conferma sotto la soglia dei 400 positivi. A Trento sono stati registrati 8 guariti, quindi 4 guarigioni a Predazzo e 3 guariti a Cavalese.

Si aggiungono 2 guarigioni a Castello-Molina e Ziano di Fiemme. E 1 guarito da Covid a Pergine Valsugana, Arco, Vallelaghi e San Giovanni di Fassa, Novella, Comano Terme, Segonzano, Trambileno e Cimone.

I Comuni senza contagi sono quelli di Borgo Valsugana, Levico Terme, Mezzocorona, Cles, Vallelaghi, Caldonazzo, Brentonico, Primiero San Martino di Castrozza, Ville di Fiemme, Grigno, Volano, Fornace, Nomi, Isera, Canazei, Nogaredo, Malè, Vermiglio, Calliano, Castello Tesino, Scurelle, Peio, Folgaria, Campodenno, Nago-Torbole, Ton, Sant'Orsola Terme, Valdaone, Canal San Bovo, Pellizzano, Pieve Tesino, Sanzeno, Stenico, Lona-Lases, Vallarsa, Campitello di Fassa, Spormaggiore, Novaledo, Tre Ville, Telve di Sopra, Denno, Castelnuovo, Giustino, Rabbi, Ospedaletto, Livo, San Lorenzo Dorsino, Sarnonico, Mazzin, Terzolas, Ronzo-Chienis, Cavedago, Mezzana, Molveno, Borgo Lares, Fierozzo, Commezzadura, Drena, Samone, Torcegno, Bondone, Carzano, Ronchi Valsugana, Sporminore, Dambel, Frassilongo, Amblar-Don, Ossana, Strembo, Bieno, Caderzone Terme, Garniga Terme, Sfruz, Ruffrè-Mendola, Ronzone, Croviana, Lavarone, Luserna, Cavizzana, Bresimo, Palù del Fersina, Bocenago, Castel Condino, Cis e Vignola-Falesina.