Coronavirus in Trentino, 3 nuovi positivi a Predaia. Ancora 1 paziente in terapia intensiva. I 68 Comuni del contagio

Trovati 29 positivi, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono state registrate 2 guarigioni. Ci sono 9 pazienti in ospedale, di cui 1 persona in terapia intensiva

TRENTO. Sono 47.117 casi e 1.428 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 45.310 i guariti da inizio emergenza e 379 gli attuali positivi. Sono state registrate 2 guarigioni, nessun decesso nelle ultime 24 ore, trentesimo giorno senza morti causa Covid. Sono 9 le persone in ospedale, di cui 1 paziente in terapia intensiva (Qui articolo).

Fronte campagna vaccinazione. Sono 581.906 le dosi somministrate in Trentino di cui 247.020 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 66.951, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 89.473 dosi e 104.399 dosi tra 60-69 anni.

Sono stati trovati 29 positivi e nel dettaglio 4 casi sono stati registrati a Trento e Rovereto; poi 3 contagiati a Predaia. E 2 infezioni a Pergine Valsugana, Dimaro Folgarida e Imer. E 1 positivo a Arco, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Dro, Ville d'Anaunia, Malè, Nago-Torbole e Rabbi.

Sono 68 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid si è saliti a 379 casi: 63 infezioni a Trento, 36 contagiati a Riva del Garda, 18 casi ad Arco, 15 positivi a Rovereto, 14 positivi a Dimaro Folgarida. Si aggiungono 8 positivi a Dro; 7 positivi a Mori e Isera; 6 infezioni a Predaia e Mezzana; 5 positivi a Malè, Castel Ivano, Scurelle e Tenno.

E ancora 4 infezioni a Pergine Valsugana, Ville d'Anaunia, Rabbi e Cavalese, Brentonico, Canazei, Roverè della Luna e Trambileno; 3 casi a Borgo Valsugana, Nago-Torbole, Lavis, Ala, Vallelaghi, Caldonazzo, Cavedine, Canal San Bovo, Pellizzano e Commezzadura; 2 positivi a Imer, Cles, Predazzo, Baselga di Pinè, Giovo, Terre d'Adige, Castello-Molina di Fiemme, Villa Lagarina, Ziano di Fiemme, Aldeno, Terzolas e Drena.

Un positivo a Mezzocorona, San Michele all'Adige, Ledro, Roncegno Terme, Storo, Civezzano, San Giovanni di Fassa, Tione, Avio, Bleggio Superiore, Moena, Comano Terme, Albiano, Nogaredo, Vermiglio, Pomarolo, Folgaria, Sanzeno, Panchià, Denno, Rumo, Samone, Torcegno e Sporminore.