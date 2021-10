Coronavirus in Trentino, 43 nuovi positivi. Quasi la metà dei casi riguarda under 19. Stabile la situazione negli ospedali

Sono stati analizzati 4.232 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 19 persone in ospedale, di cui 4 pazienti in terapia intensiva. C'è 1 classe in quarantena

TRENTO. Sono stati trovati 43 nuovi positivi, 0 decessi nelle ultime 24 ore. Sostanzialmente stabile la situazione negli ospedali ma restano 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono stati registrati anche 18 guariti. C'è solo 1 classe in quarantena. Questo il report di sabato 2 ottobre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 4.232 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 19 positivi dall'analisi di 374 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento); gli altri 24 casi sono stati trovati a fronte di 3.858 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1%. Sono state poi confermate 15 positività riscontrate negli scorsi giorni mediante i test rapidi.

Tra i nuovi positivi, 2 casi tra 0-2 anni; 4 casi tra 3-5 anni; 4 casi tra 6-10 anni; 4 casi tra 11-13 anni e 4 casi tra 14-19 anni. Si aggiungono 2 casi tra 70-79 anni e 1 caso tra gli over 80. Nelle ultime 24 ore c'è stato 1 ricovero mentre sono state registrate 2 dimissioni: il bollettino riporta di 19 persone in ospedale, di cui 4 si trovano in terapia intensiva. Nessun decesso: il totale delle vittime è di 1.438 decessi da inizio emergenza.

Campagna vaccinale: sono 744.857 le dosi somministrate in Trentino di cui 343.702 sono seconde dosi e 2.103 sono terze dosi.