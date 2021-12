Coronavirus, in Trentino quasi 900 positivi in un giorno e solo 6 i Comuni senza contagi. Dai 145 casi a Trento ai 20 di Ledro

TRENTO. Sono 60.141 casi "ufficiali" (anche se le positività emerse nell'autunno scorso sarebbero molte di più - Qui articolo) e 1.485 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 54.053 i guariti da inizio emergenza e 4.603 gli attuali positivi. Sono state registrate 405 guarigioni. Sono 115 le persone in ospedale, di cui 15 in alta intensità e 23 in terapia intensiva. Sono solo 6 i Comuni che non presentano almeno una positività a Covid sul territorio provinciale: Luserna, Mazzin, Sfruz, Cavizzana, Bresimo e Cis.

Oggi sono stati comunicati 894 contagi e 1 decesso: "Un uomo, over 80 anni, vaccinato ma ricoverato in ospedale per altre patologie". Campagna vaccinale: sono 984.613 le dosi di cui 390.236 sono seconde dosi e 163.567 sono terze dosi (Qui articolo).

Non sono mai stati rilevati così tanti contagi in Trentino da inizio epidemia come oggi. Un dato comunque in parte influenzato da una maggiore analisi dei test. Stabili i tassi di ospedalizzazione (28 dicembre 2021: 894 casi; 14.624 test; 6,1%; 1 decesso - 28 dicembre 2020: 129 positivi; 1.171 test; 11%, 419 pazienti in ospedale di cui 45 in rianimazione; 12 decessi). "Rispetto a un anno fa – il commento del presidente della Pat Maurizio Fugatti – la differenza la fa l’unica arma di cui disponiamo: i vaccini. E il risultato va cercato non tanto nel numero dei contagi, inevitabilmente condizionato dall’insorgenza di continue varianti, ma nel numero delle ospedalizzazioni che pur in questi giorni di picco rimane costante e al momento sotto controllo”. L’invito delle autorità sanitarie rimane quello di rispettare le regole, distanziamento e mascherina in primis, ma soprattutto di vaccinarsi (Qui articolo).

Il bollettino odierno riporta 894 casi: 145 casi a Trento; 47 contagi a Rovereto; 34 positivi a Pergine; 33 contagiati a Arco; 30 infezioni a Riva del Garda; 26 casi a Levico; 20 contagi a Ledro; 19 positivi a Altopiano della Vigolana; 18 contagiati a Vallelaghi; 17 infezioni a Storo; 16 casi a Mori; 15 contagi a Ala; 14 positivi a Borgo Valsugana e Cles; 12 contagiati a Civezzano e Comano Terme; 10 infezioni a Predaia; 9 casi a Villa Lagarina e Telve; 8 contagi a Lavis, Castel Ivano e Roncegno Terme e 7 infezioni a Brentonico, Caldonazzo, Pinzolo, Cembra Lisignago, Borgo Chiese, Isera, Stenico e San Lorenzo Dorsino.

E 6 casi Nago-Torbole e Ospedaletto; 5 contagi a Baselga di Pinè, Sella Giudicarie, Tione, Aldeno, Tenna, Spiazzo e Molveno; 4 positivi a Mezzocorona, Mezzolombardo, Dro, Avio, Besenello, Ton, Tre Ville, Spormaggiore, Caldes, Fiavè e Caderzone Terme.

Poi 3 contagiati a Primiero San Martino di Castrozza, Ville d'Anaunia, Ville di Fiemme, Madruzzo, Malè, Porte di Rendena, Tenno, Peio, Andalo, Castelnuovo, Telve di Sopra e Rumo; 2 casi a San Michele all'Adige, Cavalese, Cavedine, Grigno, Novella, Bedollo, Pomarolo, Altavalle, Segonzano, Castello Tesino, Folgaria, Calceranica, Sant'Orsola, Valdaone, Pellizzano, Novaledo, Denno, Giustino, Carisolo, Drena, Fierozzo, Bondone, Ronchi Valsugana e Ruffrè-Mendola; 1 positivo a Predazzo, Tesero, San Giovanni di Fassa, Giovo, Castello-Molina di Fiemme, Moena, Ziano di Fiemme, Bleggio Superiore, Volano, Calliano, Fornace, Scurelle, Vermiglio, Dimaro Folgarida, Canal San Bovo, Mezzano, Contà, Sover, Trambileno, Romeno, Panchià, Campitello di Fassa, Pieve Tesino, Lona-Lases, Rabbi, Soraga di Fassa, Samone, Sarnonico, Mezzana, Fai della Paganella, Borgo Lares, Torcegno, Bieno, Terragnolo, Carzano, Pelugo, Dambel, Amblar-Don, Strembo, Bocenago, Castel Condino e Massimeno.

Sono state registrate 405 guarigioni: 92 guariti a Trento; 31 guarigioni a Rovereto; 16 guariti a Altopiano della Vigolana e Ala; 14 guarigioni a Pergine; 10 guariti a Arco; 9 guarigioni a Borgo Valsugana e Cles; 8 guariti a Levico; 7 guarigioni a Civezzano e Predaia; 6 guariti a Castel Ivano, Aldeno e Tenna; 5 guarigioni a Villa Lagarina, Baselga di Pinè, Dro e Novella; 4 guariti a Mori, Caldonazzo, Ville d'Anaunia, Novaledo e Calliano; 3 guarigioni a Vallelaghi, Storo, Telve, Lavis, Roncegno Terme, San Lorenzo Dorsino, Nago-Torbole, Tione, Mezzolombardo, Besenello, Grigno, Altavalle, Calceranica, Giovo, Scurelle, Contà, Terre d'Adige, Nogaredo e Vallarsa; 2 guariti a Riva del Garda, Tre Ville, San Michele all'Adige, Bedollo, Sant'Orsola, Rabbi, Bieno, Carzano, Terzolas e Vignola-Falesina; 1 guarito a Ledro, Brentonico, Pinzolo, Cembra Lisignago, Borgo Chiese, Isera, Ospedaletto, Spiazzo, Molveno, Avio, Albiano, Ton, Fiavè, Malè, Porte di Rendena, Cavalese, Pomarolo, Castello Tesino, Drena, Predazzo, Tesero, Fornace, Dimaro Folgarida, Romeno, Lona-Lases, Borgo Lares, Roverè della Luna, Cavareno, Livo, Cimone, Ossana e Luserna.

Sono 160 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 4.603 casi: 739 infezioni a Trento; 276 casi a Rovereto; 179 positivi a Pergine Valsugana; 178 contagi a Arco; 170 infezioni a Riva del Garda; 131 contagi a Ala; 112 casi a Levico; 101 contagi a Borgo Valsugana; 79 casi a Mori; 77 positivi a Cles; 73 infezioni a Altopiano della Vigolana e Roncegno Terme; 62 positivi a Storo; 58 contagiati a Villa Lagarina; 54 contagi a Predaia; 48 contagi a Castel Ivano; 46 infezioni a Besenello; 45 casi a Vallelaghi e Lavis; 44 contagiati a Ledro, Brentonico e Primiero San Martino di Castrozza; 43 infezioni a Tione; 42 positivi a Baselga di Pinè.

E 38 casi a Civezzano e Dro; 36 infezioni a Pinzolo; 34 casi a Caldonazzo; 32 contagiati a Telve; 30 casi a Sella Giudicarie; 29 infezioni a Nago-Torbole e Mezzano; 26 positivi a Ville d'Anaunia, Mezzolombardo e Pomarolo; 25 casi a Mezzocorona; 24 contagi a Avio; 23 infezioni a Isera; 22 positivi a Predazzo; 21 contagiati a Borgo Chiese e 20 infezioni a Tesero.

Quindi 19 contagiati a Peio e Pellizzano; 18 infezioni a Tenna e Contà; 17 contagi a Folgaria; 16 casi a Altavalle, Ton e Castelnuovo; 15 contagiati a Aldeno, Cembra Lisignago, Ospedaletto, Spiazzo e Malè; 14 positivi a Novaledo, San Lorenzo Dorsino, Terre d'Adige, San Michele all'Adige, Porte di Rendena; 13 contagi a Grigno, Nogaredo e Stenico; 12 infezioni a Giovo, Scurelle, Tre Ville, Fiavè, Caldes, Giustino, Carisolo, Bleggio Superiore e Imer; 11 casi a Novella, Calliano, Calceranica, Bieno, Molveno, Tenno e San Giovanni di Fassa; 10 positivi Bedollo, Cavalese, Castello Tesino, Dimaro Folgarida, Lona-Lases e Telve di Sopra.

Si aggiungono 9 contagi a Albiano, Cavedine, Vermiglio e Torcegno; 8 positivi a Vallarsa, Sant'Orsola Terme, Fornace, Borgo Lares, Ossana, Ville di Fiemme, Castello-Molina di Fiemme, Canal San Bovo, Trambileno, Mezzana e Commezzadura; 7 casi a Andalo, Valdaone, Ronchi Valsugana, Ziano di Fiemme e Samone; 6 infezioni a Spormaggiore, Madruzzo, Fierozzo, Bondone, Volano, Sarnonico, Terragnolo e Lavarone; 5 contagi a Drena, Caderzone, Segonzano, Denno, Moena, Borgo d'Anaunia, Nomi e Campodenno; 4 positivi a Carzano, Romeno, Rumo, Campitello di Fassa, Pieve Tesino, Fai della Paganella, Pelugo e Sporminore.

Poi 3 positivi a Terzolas, Vignola-Falesina, Roverè della Luna, Cavareno, Ruffrè-Mendola, Sover, Dambel, Canazei, Pieve di Bono-Prezzo e Palù del Fersina; 2 casi a Rabbi, Livo, Cimone, Panchià, Amblar-Don, Strembo, Bocenago, Massimeno, Ronzo-Chienis, Cinte Tesino e Croviana.

Un positivo a Soraga di Fassa, Castel Condino, Sanzeno, Capriana, Valfloriana, Cavedago, Garniga Terme, Frassilongo, Ronzone e Sagron Mis.