Covid, in Trentino record di contagi ma per Fugatti “la quarantena va ripensata”. Eppure non tutti gli esperti sono d’accordo

Nelle scorse ore in Trentino sono stati registrati quasi 900 contagi da Covid-19, ciononostante gli ospedali reggono la pressione. Fugatti: “L’effetto dei vaccini si legge dai dati delle ospedalizzazioni. Le regole sulla quarantena ne devono tener conto”