Coronavirus, i contagi non si fermano e crescono ancora: 1307 positivi. Mai così tanti in 24 ore

TRENTO. Non si arresta l’ondata di contagi da Sars-Cov-2 che sta investendo l’Italia e il Trentino in questo periodo di festività. Dopo i numeri impressionanti registrati negli scorsi giorni nelle ultime 24 ore in provincia di Trento sono stati rilevati altri 1.307 nuovi positivi. In sostanza in una settimana sono stati registrati ben 5.229 contagi con una media di quasi 750 positivi al giorno (QUI i dati di ieri).

Fra tamponi molecolari e antigenici rapidi sono stati effettuati 14.750 test, ciò significa che il rapporto contagi/tamponi si attesta all’8,86%. Nel dettaglio su 1.818 tamponi molecolari sono stati 205 quelli risultati positivi mentre i contagi rilevati a fronte di 12.932 test antigenici sono stati 1.102. I molecolari hanno confermato 780 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Per quanto riguarda i ricoveri crescono di poco i pazienti che si trovano nei normali reparti ospedalieri mentre calano i posti letto occupati in terapia intensiva. Fortunatamente nella giornata di oggi non si segnalano decessi, nell’ultima settimana erano state 9 le morti riconducibili al Covid-19 (1.422 le vittime dall’inizio della pandemia). I pazienti ricoverati sono 124, di cui 19 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 14 nuovi ricoveri e 11 dimissioni.

Nel frattempo le vaccinazioni superano il milione: 1.000.156 le dosi, di cui 392.885 seconde dosi e 174.640 terze dosi. Le autorità sanitarie ricordano che il vaccino è la migliore difesa per contrastare la diffusione del virus, accompagnata dall'osservanza scrupolosa delle regole che comprendono l'uso delle mascherine, il lavaggio delle mani e il corretto distanziamento tra le persone.

La fascia di età con maggiori nuovi casi è quella degli adulti tra 19 e 59 anni: sono infatti 886 le positività riscontrate oggi, cui seguono i bambini e i ragazzi, per 271 nuovi positivi. Tra 0-2 anni si registrano 16 casi; tra 3-5 anni 23 casi; tra 6-10 anni 61 casi; tra 11-13 anni 47 casi; tra 14-18 anni 124 casi. Le classi attualmente in quarantena dall'ultimo tracciamento risultano 56. Per quanto riguarda gli adulti di 60 e oltre anni, fino all'età più anziana, si attestano oggi 150 nuovi casi positivi.

I casi attivi in Trentino sono ad oggi 7.200, di cui 7.076 in isolamento domiciliare. I nuovi guariti sono invece 248, per un totale di 54.268 da inizio pandemia.