Covid, balzo dei contagi in Trentino: 1.160 i nuovi casi in 24 ore. Crescono i ricoveri: una persona di 70 anni in rianimazione

Fortunatamente nelle ultime ventiquattro ore non si è registrato nessun nuovo decesso ma anche in Trentino la curva pandemica continua a crescere: nella giornata di ieri si sono registrati 19 nuovi ricoveri a fronte di 14 dimissioni