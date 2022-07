Covid, salgono a 3 i posti letto occupati in rianimazione in Trentino: 885 i nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

TRENTO. E' di zero decessi e 885 nuovi casi positivi il bilancio del bollettino quotidiano sull'andamento epidemiologico in Provincia di Trento, dove nelle ultime ventiquattro ore sono state registrate 15 dimissioni a fronte di 11 nuovi ricoveri. Cala quindi a 89 il numero dei pazienti in ospedale ma aumenta il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, da 2 a 3.

I nuovi casi odierni, come detto, sono 885, di cui 14 positivi al molecolare (su 153 test effettuati) e 871 all'antigenico (su 3.149 test), un totale leggermente superiore agli 824 casi registrati nella giornata di ieri. Il tasso di positività si attesta quindi quasi al 27%.

I molecolari confermano poi due positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I vaccini somministrati sul territorio provinciale raggiungono quota 1.231.563, di cui 428.541 seconde dosi e 352.261 terze dosi.

Questi i positivi odierni suddivisi per classi d'età: