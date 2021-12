Covid, Ferro: “Con Omicron i soggetti non vaccinati non possono più contare sull’immunità di gregge”

Il direttore dell’azienda sanitaria trentina parla dei nuovi contagi e avverte i No-vax: “La variante Omicron avrà un impatto importante sulla parte della popolazione non vaccinata, in questo momento non è più possibile contare sullo scudo dell’immunità di gregge”

TRENTO. Nelle ultime 24 ore in Trentino sono stati rilevati oltre 1.100 contagi a cui si aggiungono 7 ricoverati e purtroppo anche un decesso. Si tratta di un nuovo record negativo sul fronte dei contagi da Sars-Cov-2.

Guardando al bicchiere mezzo pieno però, si può dire che i ricoveri non riflettono l’elevato numero di contagi. Infatti, almeno stando ai dati del momento, nonostante la presenza della variante Omicron i numeri restano contenuti, anche se non vanno sottovalutati.

“Bisogna essere molto prudenti”, commenta il direttore dell’azienda sanitaria trentina, Antonio Ferro, confermando come al momento il sistema sanitario stia reggendo l’impatto della nuova ondata di Sars-Cov-2. Ferro si è detto soddisfatto del recente cambio di regole che prevedono il blocco della quarantena nei confronti di chi è vaccinato “anche se ciò non significa che ci sia stato un ‘liberi tutti’. È necessario continuare a osservare le corrette norme comportamentali”. Qualora si accusino dei sintomi è importante non incontrare altre persone e prenotare un tampone.

“Siamo preoccupati per il tampone da fare al quinto giorno”, sottolinea Ferro. Al quinto giorno dal contatto con un caso positivo al Covid-19 infatti, le nuove regole prevedono l’effettuazione di un tampone con esito negativo per uscire dalla quarantena. “Siamo preoccupati perché ci saranno delle ripercussioni sul sistema senza poi sapere dal punto di vista scientifico cosa aspettarci da questi ulteriori tamponi”. Quindi meglio essere prudenti e continuare a seguire le precauzioni come le mascherine.

Altro tema il l’estensione dell’obbligatorietà del Green pass rafforzato per alcune attività. “Un messaggio forte verso i non vaccinati, il vaccino è comunque efficacie nei confronti della malattia è ovvio che in questo momento i soggetti non vaccinati non potranno avere lo scudo dell’immunità di gregge finora dato dal fatto che oltre l’80% della popolazione fosse vaccinata. Il problema – aggiunge Ferro – è che la variante Omicron avrà un impatto importante sulla parte non vaccinata e non sappiamo poi quale potrebbe essere l’impatto su questi soggetti”. Infine si segnala la buona risposta sul fronte della campagna vaccinale da parte di bambini e ragazzi tanto che l’Apss sta valutando di aprire nuove sedute ad hoc.