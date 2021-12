In Trentino variante Omicron alle porte, Ferro: ''Attenzione alle feste. Il green pass deve durare solo 6 mesi''. Zuccali: ''Non ci aspettavamo una tale crescita di casi''

TRENTO. La variante Omicron è alle porte. Ne è convinto il direttore generale dell'Apss Ferro e d'altronde l'aumento dei contagi degli ultimi giorni non fa ben sperare. Come noto si tratta di una variante molto più contagiosa della Delta che nel Regno Unito in quattro giorni ha fatto schizzare i contagi da una media di 50.000 a oltre 90.000 e sta spingendo i governi a prendere seri provvedimenti in vista delle feste e, in prospettiva, per gennaio. Il dg Ferro ha quindi spiegato che ''è molto probabile nei prossimi giorni che compaia la variante Omicron anche in Trentino. Il Trentino ha un afflusso turistico molto forte in questo periodo e quindi mi aspetto che venga rilevata''.

''Si tratta di una variante che ha una capacità di contagio che è molto più elevato - ha detto Ferro -. I numeri in questi giorni nelle regioni limitrofe sia a Bolzano che Veneto stanno crescendo in maniera esponenziale e penso che questa crescita dipenda da qualcosa che è variato nel panorama epidemiologico e quindi da ciò nascono due considerazioni: grandissima attenzione nei confronti delle feste, l'altro tema è quello delle vaccinazioni. Fine gennaio, metà febbraio con l'entrata in scena di Omicron mi aspetto un aumento di contagiosità molto elevata e dobbiamo quindi pensare alla rivaccinazione per quelli che hanno passato i 5 mesi''.

Poi Ferro ha raccontato anche che come Associazione Italiana per l'Igiene c'è stata una forte pressione sul governo per cambiare le regole di ''tenuta'' del green pass. ''Domani e dopodomani - ha detto - pensiamo che il Governo dovrà recepire che il green pass si stoppi dopo sei mesi. Questo sarebbe un messaggio forte per completare le terze dosi''.

La dottoressa Zuccali dirigente del dipartimento prevenzione dell'Apss ha aggiunto che al momento ''noi non abbiamo ancora notizie della variante Omicron nonostante il laboratorio del Santa Chiara si stia attrezzando per la determinazione della variante ma questo aumento di contagi non promette bene. Non ci aspettavamo un aumento così importante nell'ultima settimana. Oggi rileviamo quasi 400 casi rispetto ai 280-300 della settimana scorsa. Quindi stiamo a vedere cosa succederà. Gli unici strumenti per difenderci sono l'attenzione agli assembramenti, l'uso delle mascherine, l'igienizzazione. E la vaccinazione che deve essere effettuata una volta passati questi 150 giorni dalla seconda dose''.