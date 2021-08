Coronavirus in Trentino, un paziente in terapia intensiva, l'Apss: ''Si tratta di un over 60 non vaccinato''. Trovati 36 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Sono stati analizzati 2.894 tamponi tra molecolari e antigenici. Ci sono 14 persone in ospedale, 1 paziente in terapia intensiva. Sono stati somministrati 613.474 vaccini

TRENTO. Un altro giorno senza morti per Covid in Trentino mentre sono stati trovati 36 nuovi positivi. Resta stabile il dato dei ricoveri in ospedale ma c'è un paziente in terapia intensiva. Sono state registrate 36 guarigioni. Questo il report di mercoledì 11 agosto per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 2.894 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 11 positivi dall'analisi di 482 tamponi molecolari (tutti letti dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Santa Chiara di Trento), gli altri 25 casi sono stati trovati a fronte di 2.412 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 1,5%. Sono state poi confermate 10 positività riscontrate negli scorsi giorni mediante i test rapidi.

Tra i nuovi positivi: 5 casi tra 14-19 anni; 2 casi tra 60-69 anni, 2 casi tra 70-79 anni e 3 casi tra gli over 80.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Il bilancio è di 978 morti per Covid-19 da ottobre, complessivamente sono 1.428 vittime da inizio epidemia.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 nuovi ricoveri e altrettante dimissioni: il dato resta a 14 persone in ospedale di cui 1 paziente in terapia intensiva.

Le autorità sanitarie osservano che "si tratta di un soggetto over 60 non vaccinato e raccomandiamo ancora una volta di aderire alla campagna di vaccinazione per allontanare il rischio di contrarre il virus e comunque per attutirne l’impatto".

Fronte campagna vaccinazione. Sono 613.474 le dosi somministrate in Trentino di cui 263.625 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 67.101, mentre alla fascia 70-79 anni somministrate 89.987 dosi e 105.516 dosi tra 60-69 anni.