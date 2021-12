Covid-19, in Trentino un decesso e quasi 400 casi, Segnana: "Maggior parte dei positivi nelle persone dai 19 ai 59 anni, vaccino fondamentale anche in questa fascia d'età"

TRENTO. Continua a correre il contagio in Trentino con quasi 400 positivi nelle ultime ventiquattro ore e si registra purtroppo anche un nuovo decesso: ecco il bilancio del bollettino sull'andamento epidemiologico in Provincia. "La situazione non è delle migliori - ha detto l'assessora Stefania Segnana in conferenza stampa - abbiamo un totale di 392 casi, di cui 132 positivi al tampone molecolare e 260 all'antigenico su un totale di circa 10.000 test".

Fortunatamente, dice l'assessora: "Il numero di nuovi ricoveri è di 5 con 8 dimissioni, abbiamo quindi 120 ricoveri totali di cui 23 in terapia intensiva. Purtroppo registriamo un nuovo decesso, si tratta di un persona non vaccinata in terapia intensiva"

Dei 392 casi, conclude Segnana: "250 sono emersi in persone dai 19 ai 59 anni, a significare come questa sia allo stesso tempo la fascia con la minor percentuale di vaccinati e il maggior numero di positivi. Importante sottolineare quindi come anche in questa fascia d'età la vaccinazione sia fondamentale".