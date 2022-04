Covid, aumentano i positivi in Trentino e c'è un altro decesso

TRENTO. Sale ancora il rapporto contagi/tamponi cresciuto oggi al 12,8% in Trentino e, purtroppo, si registra un altro decesso, il secondo in due giorni. Si tratta di una donna ultranovantenne vaccinata, con altre patologie.

Calano leggermente i ricoveri mentre restano stabili le persone che si trovano in rianimazione. E' questo il quadro delle ultime 24 ore che emerge dal bollettino dell'Azienda sanitaria per quanto riguarda l'andamento del coronavirus in Trentino. Da qualche giorno i casi positivi rilevati sono cresciuti rispetto al numero di tamponi fatti (in media si viaggiava su un rapporto del 10% ma già ieri sfiorava il 12% e oggi il 13%).

Nel dettaglio i nuovi casi, oggi si attestano a 12 casi positivi al molecolare (su 274 test effettuati) e 484 all’antigenico (su 3.564 test effettuati). I molecolari poi confermano 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 68, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri ci sono stati 4 nuovi ricoveri e 8 dimissioni. I casi attivi sul nostro territorio sono 3.840, 139 in più rispetto a ieri. I guariti sono oggi 352 in più, per un totale di 152.282 da inizio pandemia

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

5 tra 0-2 anni

0 tra 3-5 anni

21 tra 6-10 anni

7 tra 11-13 anni

23 tra 14-18 anni

109 tra 19-39 anni

166 tra 40-59 anni

58 tra 60-69 anni

64 tra 70-79 anni

43 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione dell’attività didattica. I vaccini somministrati sono 1.212.242, di cui 427.748 seconde dosi e 334.209 terze dosi.