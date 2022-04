Covid, dati in peggioramento in Trentino: un morto, 618 positivi e 12 nuovi ricoveri

TRENTO. Un decesso, 12 nuovi ricoveri (con 5 persone in più in Ospedale), e oltre 600 positivi. Sono questi i dati delle ultime 24 ore del bollettino dell'Azienda sanitaria per quanto riguarda la curva pandemica in Trentino. Dati negativi che fanno segnare un deciso peggioramento della situazione e che, ci si augura, restino un fenomeno isolato.

Dopo quattro giorni caratterizzati dall'assenza di decessi causati dal Covid-19, infatti, si registra un lutto in Trentino per coronavirus: si tratta di un uomo ultranovantenne, vaccinato e con altre patologie.

Sono 618 i nuovi casi positivi: 11 al molecolare (su 379 test effettuati) e 607 all’antigenico (su 4.834 test effettuati). Continua ad essere, quindi, molto alto il rapporto contagi/tamponi e dopo giorni attorno al 10% oggi sfiora il 12%. I molecolari poi confermano 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scendono di 161 unità i casi attivi, che sono 3.701. I pazienti ricoverati sono 72, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi ricoveri e 7 dimissioni.

Questi i nuovi casi ripartiti per fasce di età:

7 tra 0-2 anni

8 tra 3-5 anni

20 tra 6-10 anni

10 tra 11-13 anni

30 tra 14-18 anni

140 tra 19-39 anni

202 tra 40-59 anni

77 tra 60-69 anni

72 tra 70-79 anni

52 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione dell'attività didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.211.600, di cui 427.720 seconde dosi e 333.604 terze dosi. I guariti sono 778 in più, per un totale di 151.930 da inizio pandemia.