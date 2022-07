Covid, giornata drammatica in Trentino con 3 decessi e 649 nuovi casi positivi. I pazienti ricoverati sono 59, di cui 1 in rianimazione

I pazienti ricoverati al momento 59, di cui 1 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri e 12 dimissioni. I casi attivi attualmente aumentano di 159 unità, arrivando a 5.777, mentre i guariti sono 477 in più, per un totale di 172.094 da inizio pandemia