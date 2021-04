Dopo il caldo, meteo in peggioramento: temperature in calo e non si escludono nevicate in quota

Secondo Meteotrentino nelle prossime ore le temperature caleranno. Già dal lunedì di Pasquetta la mattinata soleggiata farà spazio a un pomeriggio più nuvoloso con probabili deboli precipitazioni dalla serata. Nei giorni seguenti non si esclude che possano verificarsi anche delle nevicate in quota