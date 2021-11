Dramma in montagna, scivola per 50 metri in un canale davanti gli occhi degli amici. In gravissime condizioni una donna

E' stata elitrasportata in gravi condizioni all'ospedale di Trento. L'escursionista stava percorrendo il sentiero numero 673 che dal sentiero da malga Somator porta verso la cima del monte Biaena in Vallagarina.

Foto archivio