Fiera di Santa Lucia, anche i 'cuccioloni' della Croce rossa in centro a Trento (FOTO): “Un modo per far conoscere le nostre attività e raccogliere fondi”

Pienone oggi (11 dicembre) in centro a Trento per la Fiera di Santa Lucia: in via Paolo Oss Mazzurana è arrivata anche la Croce rossa con uno stand dedicato all'Unità cinofila e la presenza di alcuni cani del gruppo esibizione

TRENTO. Dai pastori tedeschi ai border collie, dai golden retriever ai meticci fino ai pastori australiani: per la fiera di Santa Lucia in centro a Trento arriva il gruppo esibizioni dell'Unità cinofila della Croce rossa ed in via Paolo Oss Mazzurana i 'cuccioloni' riscuotono un grande successo tra la cittadinanza.

“Si fermano veramente tutti per una carezza, grandi e piccoli – spiega a il Dolomiti la referente dell'Unità cinofila Silvia Nardin – l'attrazione ovviamente sono i cani ma i cittadini dimostrano una grande sensibilità anche nei confronti delle nostre attività”. Per l'Unità cinofila infatti, racconta la referente, si tratta di un modo per far conoscere alla popolazione le attività del gruppo e raccogliere dei fondi per permettere all'associazione di continuare il suo lavoro sul territorio.

Le attività dell'Unità si dividono in tre macro-aree: la ricerca in superficie, la ricerca in macere e la squadra esibizione. Nel primo caso le unità cinofile sono attivate quando si verifica la scomparsa di una persona: conduttore e cane devono sapersi muovere in maniera disinvolta in ambienti prevalentemente boschivi, spesso difficili e impervi. Compito del cane in questo caso sarà intercettare le particelle dell'odore umano disperse sul terreno e nell'aria che condurranno al disperso.

Per la ricerca in macerie invece i cani devono lavorare in zone disastrate e sono addestrati ad individuare, grazie al loro olfatto, con precisione e rapidità le persone sepolte sotto i detriti, accelerandone così il ritrovamento ed aumentando le possibilità di sopravvivenza. A coronamento della struttura cinofila della Croce rossa del Trentino c'è poi il gruppo esibizione, che porta l'immagine dell'Unità cinofila tra la gente, proprio come avvenuto oggi in occasione della Fiera di Santa Lucia