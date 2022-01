Spaventati dai botti o scappati di casa (FOTO), attivate le ricerche per molti “amici a 4 zampe”

In questi giorni, in Trentino, sono diverse le persone che stanno cercando il loro animale domestico, in alcuni casi però si cerca di contattare i proprietari dopo il ritrovamento

TRENTO. In alcuni casi sono stati spaventati da botti e petardi, in altre situazioni sono semplicemente fuggiti dalla casa che li ospitava: sono molti gli “amici a 4 zampe” che sono stati smarriti in questi giorni in Trentino.

Nella maggior parte dei casi sono i padroni che hanno smarrito gli animali domestici a lanciare degli appelli per chiedere un aiuto nelle ricerche ma altre volte succede il contrario. Infatti, come spiegano i volontari delle varie associazioni animaliste, ci sono sia cani che gatti che sono stati recuperati in strada e ora attendono di ricongiungersi con i loro padroni.

LE FOTO. In questi giorni in Trentino si cercano diversi cani e Gatti (per ingrandire le immagini premere sulla foto)

Fra le pagine social più attive si cita “Trentino-Animali smarriti” che su Facebook raccoglie decine e decine di appelli per ritrovare gli “amici a 4 zampe” scomparsi.