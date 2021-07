Galleria allagata e cascate di acqua e sassi sulla strada dei Crozi, si viaggia solo sull'unica corsia del viadotto: Valsugana praticamente bloccata

Attualmente gli agenti della polizia locale su richiesta degli uffici provinciali hanno disposto la chiusura della galleria di Martignano per allagamento e della strada dei Crozi in direzione Pergine per la formazione di cascate di acqua e sassi

TRENTO. Problemi di viabilità sulla strada statale 47 della Valsugana a causa dell'intensa perturbazione che si è abbattuta sul Trentino.

Fin da subito si sono creati rallentamenti e lunghe code in tangenziale fin dagli svincoli a Trento Nord. Il traffico viene gestito e regolato lungo l'unica corsia percorribile lungo il viadotto.

Dal primo maggio scorso, infatti, per la durata prevista di circa 1 anno il traffico in direzione Padova, che normalmente transitava sul viadotto, ha subito una biforcazione per dei lavori. E così i veicoli leggeri possono transitare sul vecchio sedime della Ss 47 (che al termine dei lavori verrà convertito in pista ciclabile nell'ambito del collegamento Trento-Pergine) oppure su una delle corsie transitabili del viadotto.

I veicoli pesanti invece continuano a utilizzare solo la corsia transitabile del cavalcavia. Già a fine giugno si sono formate delle cascate d'acqua sulla strada vecchia che avevano causato diversi disagi alla viabilità (Qui articolo).