I familiari non lo vedono rientrare a casa e lanciano l'allarme: partite le ricerche per un uomo disperso

I soccorritori si sono mobilitati a Seren del Grappa, in località Rasai: dopo esser uscito di casa per un escursione ieri, domenica 24 ottobre, un trentenne non ha più fatto ritorno ed i familiari hanno lanciato l'allarme in serata

SEREN DEL GRAPPA (BELLUNO). L'allarme ai soccorritori è arrivato già nella serata di ieri, domenica 24 ottobre, quando i familiari di un uomo non l'hanno visto rientrare dopo una camminata in montagna. Il giovane si sarebbe allontanato da località Rasai, nel territorio comunale di Seren del Grappa (poco lontano da Feltre) per un'escursione senza però fare ritorno e la macchina dei soccorsi è quindi scesa in campo per dare il via alle operazioni di ricerca.

Secondo le prime fonti, lo scomparso si sarebbe allontanato dicendo di volersi dirigere verso la zona di San Siro. A distanza di diverse ore però con il calar della sera il giovane non era ancora rientrato a casa ed i familiari preoccupati hanno quindi dato l'allarme. Le ricerche si starebbero concentrando proprio nella zona in cui si sarebbe diretto l'uomo.

Il centro di coordinamento delle numerose squadre alla ricerca dell'escursionista è stato allestito a Rasai e, oltre al soccorso alpino e speleologico veneto, in campo ci sono anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri.