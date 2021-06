Il fumo e le fiamme (FOTO e VIDEO), l'auto si incendia durante la salita e il conducente scende dalla vettura appena in tempo

L'allerta è scattata in località Gorghe a Meano. In azione i vigili del fuoco di zona e il corpo permanente di Trento

MEANO. Prima il fumo, poi le fiamme e in un attimo l'auto si è rapidamente incendiata. Sono stati momenti di paura a Meano.

L'allerta è scattata intorno alle 14 di oggi, mercoledì 2 giugno, in località Gorghe.

Il conducente stava percorrendo la strada quando poco prima di un parcheggio ha notato un po' di fumo uscire dalla parte anteriore del mezzo.

Fortunatamente la persona che si trovava alla guida si è accorta del fumo che stava uscendo dal cofano e poi delle fiamme, così è riuscita a condurre la macchina nel piazzale e uscire dall'abitacolo insieme ai passeggeri.

Immediata la chiamata al Numero unico per le emergenze e sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Meano e i permanenti di Trento per avviare le operazioni di spegnimento e per mettere in sicurezza l'area.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di limitare per quanto possibile i danni e di circoscrivere l'incendio per evitare che qualche scintilla potesse scappare per interessare l'area circostante.

Non ci sono stati feriti e l'incendio è stato spento nel giro di poco tempo. Un'attività comunque lunga, anche per la necessità di rimuovere il veicolo.