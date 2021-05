Il Garda preso d'assalto, code e rallentamenti per andare al lago. A Mori un tamponamento con 8 persone coinvolte paralizza il traffico

TRENTO. Decine e decine di veicoli bloccati lungo l'autostrada ma anche sulla provinciale in direzione del lago di Garda.

A inizio maggio c'è stato un allentamento delle restrizioni per fronteggiare l'emergenza Covid: la possibilità di spostarsi e l'arrivo della bella stagione porta tante persone a raggiungere l'area gardesana negli ultimi week-end.





Si registra, infatti, traffico rallentato tra Trento Sud e Affi in carreggiata sud con lunghe code ai caselli autostradali.

A rendere ancora più caotica la viabilità, anche un incidente all'altezza di Mori. Un tamponamento tra 4 auto che causa ulteriori disagi e ha praticamente paralizzato la circolazione.





Il tamponamento è avvenuto intorno alle 10 di oggi, domenica 23 maggio, e la macchina dei soccorsi è subito entrata in azione.

Un impatto molto violento, ma non sembrano esserci feriti gravi, anche se 8 persone sono rimaste coinvolte in questo schianto.





Anche le immagini delle webcam della Provincia testimoniano la voglia di lago per i trentini, ma anche per i primi turisti che tronano in Trentino, in particolare i tedeschi, complice anche il periodo di Pentecoste.