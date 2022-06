Traffico in Trentino, weekend da bollino rosso: code e rallentamenti in A22 e verso i laghi

Problemi alla viabilità dal confine del Brennero fino all'altezza di Ala e Avio soprattutto per via dei moltissimi vacanzieri di lingua tedesca che da Austria e Germania arrivano in Italia per il ponte di Pentecoste

TRENTO. Un weekend all'insegna del traffico intenso con code e rallentamenti che interessano sia la giornata di oggi che quella di domani, domenica 4 giugno.

Traffico intenso si sta registrando in queste ore in autostrada del Brennero, in direzione sud.

A rendere la situazione più complicata anche l'incidente che è avvenuto nelle prime ore di questa mattina con un tamponamento all'altezza di Nomi e che ha fin da subito avuto ripercussioni sul traffico in A22. (Qui l'articolo)

Traffico intenso è comunque previsto sulle arterie utilizzate per raggiungere i laghi e le principali mete turistiche trentine. Rallentamenti vengono segnalati sulla statale tra Riva e Torbole in entrambe le direzioni.

Per quanto riguarda l'autostrada del Brennero le previsioni indicano una situazione di “Traffico critico” in direzione di Modena fino alle 18 di questa sera e lo stesso si ripeterà anche per la giornata di domani.