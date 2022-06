Tamponamento in A22 fra due auto: 4 persone coinvolte e disagi alla viabilità

Foto d'archivio

NOMI. L’allarme è scattato intorno alle 8e30 quando lungo l’autostrada del Brennero A22 si è verificato un incidente all’altezza di Nomi. Secondo una prima ricostruzione si tratta di un tamponamento dove sono rimaste coinvolte due automobili che viaggiavano in direzione sud.

Immediatamente sono stati allertati i sanitari, la polizia stradale e i vigili del fuoco. In totale sono rimaste coinvolte quattro persone, per alcune di loro si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’auto sanitaria.

I feriti sono stati stabilizzati e imbarellati dopodiché sono stati trasferiti all’ospedale di Rovereto. Al momento la polizia stradale si sta occupando di far defluire il traffico. In direzione sud risulta percorribile un’unica corsia per questo nel tratto di strada fra Trento nord e Rovereto sud si stanno formando delle colonne di auto con disagi alla viabilità.